بالفيديو.. التوأمان الأكاديميان "فاخوري" يؤكدان دور الموهوبين في التأثير الإيجابي على المجتمع

يُذكر أن الأمانة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 'موهبة' ، نظّمت الجمعة الماضي، اللقاء السنوي لرابطة موهبة 2023م، بحضور قيادات المؤسسة وقرابة 500 عضو من رابطة موهبة، إضافة إلى قيادات من بعض الجهات الشريكة؛ بهدف إلهام الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة عن طريق مشاركة أبرز أعضاء الرابطة وإلقائهم قصصهم لإلهام بقية زملائهم، وتزويدهم بروح التفاؤل والنظرة المستقبلية وما تطمح له رؤية المملكة 2030، والاستعداد لتحقيقها.