بالفيديو.. التوأمان الأكاديميان "فاخوري" يؤكدان دور الموهوبين في التأثير الإيجابي على المجتمع
روى التوأمان الأكاديميان في جامعة الملك سعود، الدكتور فيصل، والدكتور عبدالعزيز فاخوري، المواقف الطريفة التي مرت بهما خلال رحلتهما الدراسية، منوّهين على هامش اللقاء السنوي لرابطة موهبة 2023م، بدور مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم ومساعدتهم على شق طريقهم نحو النجاح والتميز .
وعبر فيصل وعبدالعزيز عن أمنياتهما باستمرار المؤسسة في عقد اللقاء السنوي لرابطة أعضاء "موهبة" لما له من دور كبير في تعظيم انتماء الموهوبين نحو مؤسستهم وزيادة الروابط بينهم.
وخلال حديثهما لـ"سبق" استذكر الدكتور فيصل والدكتور عبدالعزيز، عديداً من المواقف المحرجة والطريفة التي تسبب فيها التشابه بينهما .
وعن دور مؤسسة "موهبة " في مساعدتهم على شق طريقهما نحو النجاح والإبداع قال د. فيصل "التحقنا بموهبة عام 2005 من خلال البرامج الصيفية بكلية التقنية بالرياض، وكنت مع شقيقي في نفس البرنامج بمسار اتصالات وإلكترونيات ثم انتقلتا إلى برنامج إثراء، وكنا نزور مركزاً بحثياً كل شهر تقريباً.
وأضاف، الدكتور فيصل، هذا البرنامج كان له دور في تحديد اتجاهنا وميولنا في الهندسة الطبية".
في المقابل، شدد الدكتور عبدالعزيز على أن على الموهوبين مسؤولية اجتماعية كبيرة نحو مجتمعهم والمحيطين بهم ويكون تأثيرهم إيجابياً على الآخرين بشكل أعمق وأوسع ، فـ "الموهبة مسؤولية أمة ".
يُذكر أن الأمانة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 'موهبة' ، نظّمت الجمعة الماضي، اللقاء السنوي لرابطة موهبة 2023م، بحضور قيادات المؤسسة وقرابة 500 عضو من رابطة موهبة، إضافة إلى قيادات من بعض الجهات الشريكة؛ بهدف إلهام الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة عن طريق مشاركة أبرز أعضاء الرابطة وإلقائهم قصصهم لإلهام بقية زملائهم، وتزويدهم بروح التفاؤل والنظرة المستقبلية وما تطمح له رؤية المملكة 2030، والاستعداد لتحقيقها.
وتأتي 'رابطة موهبة' تتويجاً لجهود مؤسسة 'موهبة' في دعمها للطلاب؛ حيث تسهم في تعزيز التواصل بين الموهوبين لتبادل الخبرات العلمية والعملية فيما بينهم، وتوفر وسائل تواصل حديثة لبناء صرح متماسك من تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات، وتوفير فرص تعاونية وتطوعية لغاية سامية، وتعزيز دور الشباب في خدمة مجتمعاتهم، وصناعة قادة ذوي قدرات فذة وكفاءات عالية، يسهمون في دفع عجلة التنمية والاقتصاد المعرفي.