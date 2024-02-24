تحت رعاية خادم الحرمين.. ولي العهد يشرف حفل سباق "كأس السعودية" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض

حضر حفل سباق "كأس السعودية" الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظ الدرعية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن فيصل بن تركي، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.