تحت رعاية خادم الحرمين.. ولي العهد يشرف حفل سباق "كأس السعودية" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم حفل سباق "كأس السعودية"، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية.
وقد وصل بمعية سمو ولي العهد: الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
وقد عُزف السلام الملكي قبيل بدء السباق.
بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض، كما حضر في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.
عقب ذلك انطلق الشوط التاسع على "كأس السعودية".
وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى منصة التسليم، وتشرف الرعاة بالسلام على سمو ولي العهد.
وقدم سمو ولي العهد التهنئة لشرف الحريري مالك الجواد سينيور بسكادور، الذي رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق. كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد حمد آل رشيد، والخيال جونيور ألفاردو، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.
والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر حفل سباق "كأس السعودية" الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله محافظ الدرعية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن فيصل بن تركي، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.
كما حضر الحفل من مملكة البحرين سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل "كأس السعودية" من داخل السعودية وخارجها، وعدد من مُلاك الخيل المشاركة.