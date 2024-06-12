بعروض فنية مميزة وأنشطة تفاعلية.. المتحف الوطني يستعد للاحتفال بعيد الأضحى

يستقبل المتحف الوطني السعودي، زوّاره بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 11 إلى 12 ذي الحجة، من الساعة الثالثة عصراً إلى العاشرة مساءً في مقر المتحف الوطني السعودي.
وتتضمن الفعاليات والبرامج تقديم برامج ثقافية وعروض فنية مميزة وأنشطة تفاعلية متنوعة مخصّصة للزوّار من مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن وزارة الثقافة، ممثلةً في هيئة المتاحف، والمتحف الوطني السعودي، أطلقت معرض "عطور الشرق" في محطته الدولية الأولى، الذي ينظّمه معهد العالم العربي في باريس، الذي يمثل رحلة غامرة لاستكشاف تاريخ العطور في العالم العربي، ويعد الحدث الأكبر الذي يجمع صُناع العطور على مستوى الشرق الأوسط؛ ما يتيح للزوّار فرصة فريدة للتعرُّف على إرث العطور العريق.
تأتي هذه الفعاليات ضمن مساعي المتحف الوطني السعودي لتقديم تجارب متميزة وفريدة من نوعها؛ تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والتفاعل المجتمعي خلال هذه المناسبة المباركة، متيحةً للزوّار فرصة الاستمتاع بأجواء العيد وتبادل المعرفة والثقافة.