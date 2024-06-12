بعروض فنية مميزة وأنشطة تفاعلية.. المتحف الوطني يستعد للاحتفال بعيد الأضحى

يُذكر أن وزارة الثقافة، ممثلةً في هيئة المتاحف، والمتحف الوطني السعودي، أطلقت معرض "عطور الشرق" في محطته الدولية الأولى، الذي ينظّمه معهد العالم العربي في باريس، الذي يمثل رحلة غامرة لاستكشاف تاريخ العطور في العالم العربي، ويعد الحدث الأكبر الذي يجمع صُناع العطور على مستوى الشرق الأوسط؛ ما يتيح للزوّار فرصة فريدة للتعرُّف على إرث العطور العريق.