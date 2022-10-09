"الصحة": انطلاق البرنامج التدريبي لفِرَق الاستجابة السريعة غدًا

تطلق وزارة الصحة غدًا الاثنين، البرنامج التدريبي لفِرَق الاستجابة السريعة في مدينة الرياض؛ لإعداد 42 مدربًا وطنيًّا معتمدًا من قِبَل الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية.
ويستهدف البرنامج تدريب 10 فِرَق تدريبية، و34 فريق استجابة سريعة، إضافة إلى 36 مدربًا من المملكة، و210 أعضاء في فِرَق الاستجابة السريعة، ومدربين من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على استمرارية رفع الاستجابة السريعة، والتأهب الصحي لأعلى مستوياته في حال حدوث الأوبئة والجوائح؛ حيث سيقام على هامش البرنامج محاضرات وورش عمل، وتدريب مُحَاكٍ للواقع يشمل تغطية جميع التجمعات الصحية بفِرَق الاستجابة السريعة.
يُذكر أن إطلاق هذا البرنامج يأتي نظرًا لترشيح المملكة ضمن ثلاث دول وقع الاختيار عليها لبدء البرنامج؛ بهدف رفع جاهزية الفِرَق المتخصصة في إدارة واحتواء الأوبئة والسيطرة عليها، من خلال حِزَم تدريبية أُعدت من قِبَل منظمة الصحة العالمية.