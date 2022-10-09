"الصحة": انطلاق البرنامج التدريبي لفِرَق الاستجابة السريعة غدًا

يُذكر أن إطلاق هذا البرنامج يأتي نظرًا لترشيح المملكة ضمن ثلاث دول وقع الاختيار عليها لبدء البرنامج؛ بهدف رفع جاهزية الفِرَق المتخصصة في إدارة واحتواء الأوبئة والسيطرة عليها، من خلال حِزَم تدريبية أُعدت من قِبَل منظمة الصحة العالمية.