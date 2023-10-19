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"لا يعني اكتمال حملها 9 أشهر أنها ستلد الآن".. موسم الأمطار في حديث لـ"المسند"

قال عن الموسم: دخوله في 16 أكتوبر لا يعني أنها ستهطل في الوقت المحدد بالتقاويم
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن دخول موسم الأمطار في 16 أكتوبر لا يعني أن الأمطار ستهطل في الوقت المحدد بالتقاويم.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "لا يعني أن الحمل قد اكتمل 9 أشهر أن الحامل ستلد الآن، بل قد تتقدم أو تتأخر بضعة أيام، وأحياناً أكثر من ذلك، وهكذا الحال في موسم الأمطار".

وأضاف: "لا يعني دخول موسم الأمطار في 16 أكتوبر أن الأمطار ستهطل في الوقت المحدد بالتقاويم، بل قد يتقدم الوسم عن وقته، أو يتأخر لبضعة أسابيع مختلفة".

حالة الطقس
عبدالله المسند

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