"لا يعني اكتمال حملها 9 أشهر أنها ستلد الآن".. موسم الأمطار في حديث لـ"المسند"

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "لا يعني أن الحمل قد اكتمل 9 أشهر أن الحامل ستلد الآن، بل قد تتقدم أو تتأخر بضعة أيام، وأحياناً أكثر من ذلك، وهكذا الحال في موسم الأمطار".