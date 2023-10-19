"لا يعني اكتمال حملها 9 أشهر أنها ستلد الآن".. موسم الأمطار في حديث لـ"المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن دخول موسم الأمطار في 16 أكتوبر لا يعني أن الأمطار ستهطل في الوقت المحدد بالتقاويم.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "لا يعني أن الحمل قد اكتمل 9 أشهر أن الحامل ستلد الآن، بل قد تتقدم أو تتأخر بضعة أيام، وأحياناً أكثر من ذلك، وهكذا الحال في موسم الأمطار".
وأضاف: "لا يعني دخول موسم الأمطار في 16 أكتوبر أن الأمطار ستهطل في الوقت المحدد بالتقاويم، بل قد يتقدم الوسم عن وقته، أو يتأخر لبضعة أسابيع مختلفة".