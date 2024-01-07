"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وصواعق رعدية

وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص. وتشهد أمطارًا خفيفة على أضم وميسان والطائف والقنفذة، وأمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.