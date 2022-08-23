السعودية تستثمر استضافة قمة الذكاء الاصطناعي للعبور إلى عالم الاقتصاد المعرفي

لعل في رعاية ولي العهد فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل، أكبر دليل على توجهات السعودية خلال المرحلة المقبلة، ورغبتها الجادة في استهداف وتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي في مفاصل الدولة، والوصول به إلى أبعد نقطة ممكنة من النمو والتقدم والازدهار. كما أنها تعكس سعي السعودية الدؤوب لتفعيل كل البرامج الحديثة والتقنيات المتطورة من أجل تعزيز الاستفادة من هذا القطاع الحيوي، وتحقيق التنمية، وتعظيم أثره.