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"فيصل بن فرحان" يلتقي نظيرته النرويجية ويبحثان تعزيز علاقات البلدين

تناولا أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش
"فيصل بن فرحان" يلتقي نظيرته النرويجية ويبحثان تعزيز علاقات البلدين
واس
واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلدت، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المقام في الرياض.

وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

faris ghaith
فيصل بن فرحان بن عبدالله
مملكة النرويج
وزير الخارجية
أنيكين هويتفيلدت

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