"فيصل بن فرحان" يلتقي نظيرته النرويجية ويبحثان تعزيز علاقات البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلدت، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المقام في الرياض.
وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.