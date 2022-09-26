إنجاز قياسي.. كم عدد مشروعات الطاقة المتجددة التي أطلقتها المملكة في 6 أعوام؟

وتتوزع المشروعات الخمس الجديدة، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميجاواط، على مسارين: الأول، طاقة الرياح وستنشأ مشروعاته في ينبع بسعة 700 ميجاواط، وفي الغاط بسعة 600 ميجاواط، وفي وعد الشمال طاقته 500 ميجاواط، والمسار الثاني، الطاقة الشمسية، وسينشأ مشروعيه في الحناكية بطاقة 1100 ميجاواط، وفي طبرجل بطاقة 400 ميجاواط، وبإضافة هذه المشروعات الخمس الجديدة إلى المشروعات السابقة، ترتفع حصيلة مشروعات الطاقة المتجددة، التي أطلقتها المملكة منذ إعلان "رؤية 2030" في 25 إبريل 2016 إلى 18 مشروعاً، وهي حصيلة تعكس مستوى قياسي من الإنجاز في التنفيذ والإنشاء، وتبرهن على مضي المملكة بخطوات منتظمة في تنفيذ إستراتيجية الطاقة المتكاملة.