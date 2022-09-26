إنجاز قياسي.. كم عدد مشروعات الطاقة المتجددة التي أطلقتها المملكة في 6 أعوام؟

في تقدم جديد، وضمن برنامجها الوطني للطاقة المتجددة، طرحت المملكة 5 مشروعات جديدة للمنافسة؛ لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، في إطار المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهو مبادرة إستراتيجية مندرجة تحت مظلة "رؤية 2030" ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة, التي أطلقت في أبريل2017، ويستهدف البرنامج زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى، كما يهدف مرحلياً إلى إنتاج ما مجموعه 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023.
ويقصد بالطاقة المتجددة، الطاقة المستمدة من المصادر التي تُعيد الطبيعة توليدها باستمرار مثل، الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، وتتميز الطاقة المتجددة عن الطاقة المستمدة من النفط والغاز الطبيعي والفحم بأنها طاقة نظيفة، لا ينتج عن استخدامها تلوث بيئي، والمملكة ثرية بمصادر الطاقة المتجددة، وخصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويُعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مكون من مكونات "إستراتيجية الطاقة المتكاملة"، التي وضعتها المملكة، لتحقيق كفاءة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية، والريادة في أسواق الطاقة، وتعظيم المنفعة المالية، وتعزيز المحتوى المحلي، وإدارة الكربون.
وبلغ عدد مشروعات الطاقة المتجددة، التي نفذتها المملكة، والتي لا تزال قيد التنفيذ 13 مشروعاً تتوزع على مختلف مناطق المملكة هي: مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بسعة 300 ميجاواط، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بسعة 400 ميجاوط، ومشروع الرَّسّ للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة القصيم بسعة 700 ميجاواط، ومشروع سِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الواقع في محافظة رماح بمنطقة الرياض بسعة 300 ميجاواط، ومشروع ووادي الدواسر للطاقة الشمسية بسعة 120 ميجاواط، وليلى 80 ميجاواط، ومشروع سدير للطاقة الشمسية بسعة 1500 ميجاواط، ومشروع القريات للطاقة الشمسية بسعة 200 ميجاواط، ومشروع الشعيبة للطاقة الشمسية بسعة 600 ميجاواط، ومشروع جدة للطاقة الشمسية بسعة 300 ميجاواط، ومشروع رابغ للطاقة الشمسية بسعة 300 ميجاواط، ومشروع رفحاء للطاقة الشمسية 20 ميجاواط، ومشروع المدينة المنورة للطاقة الشمسية بسعة 50 ميجاواط.
وتتوزع المشروعات الخمس الجديدة، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميجاواط، على مسارين: الأول، طاقة الرياح وستنشأ مشروعاته في ينبع بسعة 700 ميجاواط، وفي الغاط بسعة 600 ميجاواط، وفي وعد الشمال طاقته 500 ميجاواط، والمسار الثاني، الطاقة الشمسية، وسينشأ مشروعيه في الحناكية بطاقة 1100 ميجاواط، وفي طبرجل بطاقة 400 ميجاواط، وبإضافة هذه المشروعات الخمس الجديدة إلى المشروعات السابقة، ترتفع حصيلة مشروعات الطاقة المتجددة، التي أطلقتها المملكة منذ إعلان "رؤية 2030" في 25 إبريل 2016 إلى 18 مشروعاً، وهي حصيلة تعكس مستوى قياسي من الإنجاز في التنفيذ والإنشاء، وتبرهن على مضي المملكة بخطوات منتظمة في تنفيذ إستراتيجية الطاقة المتكاملة.