محليات

45 مئوية.. المدينة والأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

الوجه وأبها والباحة وجازان وينبع ضمن الأعلى رطوبة بنسبة 95% و90%
45 مئوية.. المدينة والأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة والأحساء والخرج 45 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: المدينة المنوّرة والخرج والأحساء 45 مئوية، والرياض 44 درجة، وكل من: مكة المكرّمة والدمام والصمان والعلا وحفر الباطن 43 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 20، والقريات وطريف 22 درجة، وتبوك وسكاكا 24 مئوية، ثم عرعر وحائل والطائف ورفحاء 25 مئوية.

وسجّلت السودة والوجه وأبها والباحة وجازان وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.

الأرصاد
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