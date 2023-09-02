45 مئوية.. المدينة والأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة والأحساء والخرج 45 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.