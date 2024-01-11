الخنفة.. 20 ألف كلم مربع من تنوع الحياة الفطرية في محمية الملك سلمان الملكية

وتنهض جبال ومرتفعات محمية الخنفة شاهدًا على روعة الطبيعة وتنوعها، ومنها بغيث والأسمر وعنز وأبوطليحات وضيع والضاحكية، كما تتميز الخنفة بشعابها وأوديتها العديدة، ومنها أودية الفاطر ونيال والسايلة والعقيلة وأبو مطايا ووادي الموردة، حيث تجري الشعاب والأودية مع هطول الأمطار الموسمية التي تتراوح معدلاتها عادة ما بين 50 إلى 100 مليمتر، لتسقي الأرض والنباتات والأشجار وتعزز مواطن الكائنات الفطرية من الحيوانات والطيور.