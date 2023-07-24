"المرئي والمسموع": نراقب الأفلام قبل عرضها لوضع التصنيف العمري المناسب لكل فيلم

وقالت لمياء الشويعر المراقب السينمائي الأول في إدارة الامتثال والتحكم: الهيئة تقوم بمراقبة الأفلام السينمائية قبل عرضها في دور السينما، من خلال وجود مراقبين متخصصين في المجال، وتكون هناك آراء متفاوتة، ويتم النقاش لتحديد التصنيف العمري، وإذا كانت هناك أي تعديلات مطلوبة يتم التعامل معها.