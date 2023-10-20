فعاليات ركن الطفل بمهرجان العلا للتمور تجذب الزوار

يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت سوق مهرجان العلا للتمور قبل أيام، ويستمر حتى الـ11 من نوفمبر المقبل، حيث يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بجوار سوق المزارعين بالمنشية، فيما يستمرّ مزاد المهرجان حتى 28 أكتوبر الجاري في موقعه الجديد بحي العزيزية، بمشاركة أكثر من 150 مزارعًا.