ولي العهد والرئيس المصري يستعرضان على مائدة السحور العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على مائدة السحور في جدة اليوم.