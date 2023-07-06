لمناقشة سبل تعزيز التعاون.. وكالة الفضاء تعقد لقاءات مع شركات الفضاء الصينية

عقدت وكالة الفضاء السعودية في جمهورية الصين الشعبية، عددًا من اللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية والشركات الصينية وقادة قطاع الفضاء؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجالات تقنيات وصناعة الفضاء وقطاعاته المستقبلية بما يخدم المصالح المشتركة.
والتقى رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في بكين مع رئيس شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية؛ لبحث فرص التعاون الاستراتيجي، والاستثمار في المشاريع المشتركة المستقبلية في تطوير قطاع الفضاء بالمملكة.
واجتمع وفد من وكالة الفضاء السعودية مع قيادات شركات الفضاء الصينية MinoSpace، Galactic Energy، CETC؛ لتعزيز مجالات التعاون في تقنيات الأقمار الصناعية وصناعة المركبات الفضائية وتطوير حمولات الأقمار الصناعية، كما اجتمع مع قادة شركة (Galaxy Space) المتخصصة في صناعة الأقمار الصناعية، وشركة (I Space) المتخصصة بصناعة وتطوير مركبات الفضاء؛ لبحث مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني في قطاع الفضاء.
وتأتي زيارة الوكالة لجمهورية الصين الشعبية لتعزيز سبل التعاون في قطاع الفضاء في المملكة بالاستفادة من التجارب الناجحة في الصين وتطوير الصناعات الفضائية بمعايير تقنية عالمية قائمة على الابتكار، وبحث مجالات التعاون بين الجانبين في نقل المعرفة وتوطينها والإسهام في تطوير صناعات الفضاء في المملكة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية.
يُذكر أن وكالة الفضاء السعودية تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز مكانة المملكة العالمية في قطاع الفضاء وتحسين قدرتها التنافسية من خلال اغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتطورة والمتسارعة لقطاع الفضاء وتقنياته.