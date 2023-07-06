لمناقشة سبل تعزيز التعاون.. وكالة الفضاء تعقد لقاءات مع شركات الفضاء الصينية

واجتمع وفد من وكالة الفضاء السعودية مع قيادات شركات الفضاء الصينية MinoSpace، Galactic Energy، CETC؛ لتعزيز مجالات التعاون في تقنيات الأقمار الصناعية وصناعة المركبات الفضائية وتطوير حمولات الأقمار الصناعية، كما اجتمع مع قادة شركة (Galaxy Space) المتخصصة في صناعة الأقمار الصناعية، وشركة (I Space) المتخصصة بصناعة وتطوير مركبات الفضاء؛ لبحث مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني في قطاع الفضاء.