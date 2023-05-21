"الشمراني": ما يُشاع عن إزالة السموم من جسم المدمن بمواد مخدرة غير صحيح نهائياً

وأوضح الدكتور الشمراني، أن المواد المخدرة اختلفت في طبيعتها بشكل كبير جداً، فقبل 15 عاماً كانت بعض المواد الإدمانية لا نرى أن الشخص يحتاج إلى تنويم، لكن في حاجة إلى العيادات وبرنامج دعم خصوصاً في الحشيش والحبوب المنشطة إلا أن التغير الذي حدث في مكونات المواد المخدرة وإضافة بعض المواد السمية التي ترفع معدل الشوق وترفع معدل الأعراض الانسحابية، وبالتالي الشخص المدمن لا يستطيع أن يتخلص بسهولة من إدمانه، وأصبحنا نتعامل مع هذه المواد مثلها مثل غيرها من المواد الإدمانية التي تستوجب دخول المريض المستشفى، وهذا بسبب زيادة كمية المواد المخدرة، وزيادة الأعراض النفسية المصاحبة لتعاطي مثل هذه المواد.