شراكة استراتيجية بين "سيربا للرعاية الصحية" و"نيكسوس الخليج"

وقال جيروم ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة سيربا للرعاية الصحية: "تأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولًا عميقًا في كثير من المجالات، ونحن واثقون من أن رؤية 2030 ستساعد البلاد على المضي قدمًا في تزويد المواطنين بأعلى جودة من خدمات الرعاية الصحية، مع منحهم الفرصة للاختيار من بين شبكة أكبر من مقدمي الخدمات الطبية.. ومن وجهة نظرنا في سيربا، وباعتبارها لاعبًا عالميًّا رائدًا في مجال التشخيص الطبي؛ تمثل هذه فرصة عظيمة لتقديم خبراتنا على وجه التحديد في علم الأمراض السريرية المتخصصة وعلم الوراثة والقدرة على التعامل مع برامج الوقاية الوطنية.. وكما هو الحال في القطاع الصحي في مختلف دول العالم، غالبًا ما يتطلب الوصول إلى الحلول الأكثر أهميةً وجودَ الشركاء المناسبين، وأنا على ثقة من أن شركة "نيكسوس الخليج" ستكون الحليف المثالي لنا؛ حيث تتمتع بسجل حافل من الشراكات المميزة مع القطاعين العام والخاص، ودعم تطوير ونمو شركات الرعاية الصحية في منطقة الخليج.