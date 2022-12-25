"اشبعوا نوم".. صورة يرسمها "الزعاق" بين "تلاعب العرب" و"الليالي الأبرد"

وأكمل، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، يقول: "شهر جُمادى الآخرة لهذا العام نصفه مربعانية ونصفه شبط، وهما أبرد مواسم السنة على الإطلاق، فيشهد صقيعاً ورياحاً ماطرة لا تستقر على منطقة معينة".