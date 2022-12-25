"اشبعوا نوم".. صورة يرسمها "الزعاق" بين "تلاعب العرب" و"الليالي الأبرد"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن الشهر السادس من شهور السنة الهجرية يُسمى جمادى الآخرة؛ لأن الماء كان يتجمّد فيه وقت التسمية كحال أيامنا هذه.
وأوضح "الزعاق"؛ أن أسماء الشهور العربية سُميت على المواسم الفصلية، إلا أن العرب تلاعبوا فيها بالتقديم والتأخير والتحليل والتحريم، ومع مجيء الإسلام حرم عليهم هذا.
وأكمل، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، يقول: "شهر جُمادى الآخرة لهذا العام نصفه مربعانية ونصفه شبط، وهما أبرد مواسم السنة على الإطلاق، فيشهد صقيعاً ورياحاً ماطرة لا تستقر على منطقة معينة".
وتابع: "خلال هذا الشهر تكون الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس إلا أن شعاعها مائلٌ فتكون باردة"، وأردف: "ليالي هذا الشهر هي الأطول في السنة (اشبعوا نوم)".