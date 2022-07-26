"العجلان": شرُفت بلقاء ولي العهد.. حديث مبهر ومشاريع تُواعد الرياضيين

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، قد أعلن أمس عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجًا عالميًّا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.