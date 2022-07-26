"العجلان": شرُفت بلقاء ولي العهد.. حديث مبهر ومشاريع تُواعد الرياضيين

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، أن الرياضة والرياضيين موعودون بدعم وبمشاريع كبرى؛ مشيرًا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحمل طموحًا ورؤية للمشاريع الكبرى التي ستنفذ في القريب العاجل.
وأوضح "العجلان"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": تشرفت الليلة بلقاء سمو سيدي ولي العهد الأمين خلال إعلان تصاميم مدينة "ذا لاين"، وكان حديث سموه مبهرًا ومليئًا بالطموح والإنجاز حول المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها.
وتابع: إضافةً إلى تطرق سموه لمشاريع الرياضة، وأجزم أن الرياضة والرياضيين موعودون بدعم وبمشاريع كبرى في المستقبل القريب.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، قد أعلن أمس عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجًا عالميًّا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.