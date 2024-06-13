"تنمية القطاع غير الربحي" يعلن عن المنظمات غير الربحية المعتمدة لخدمات السقاية والرفادة

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن المنظمات غير الربحية المعتمدة من لجنة السقاية والرفادة للمشاركة في تقديم خدمات السقاية والرفادة في موسم حج 1445هـ، وذلك ضمن تكامل كافة القطاعات السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وبما يحقق التجربة المثلى للحجاج في أداء فريضة الحج.
وأشار المركز إلى أن اللجنة اعتمدت مشاركة 86 منظمة غير ربحية لتقديم خدمات السقاية والرفادة في موسم حج 1445هـ، وستكون هذه المنظمات الجهات المسؤولة عن تقديم السقاية والرفادة لضيوف الرحمن؛ حيث ستقدم هذه المنظمات خدماتها في محطات مواقف النقل الداخلية حول المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة، والمواقيت، والمنافذ الجوية، والبحرية.
وذكر المركز أن لجنة السقاية والرفادة قد خصصت حوالي 200 موقع لبرادات اللجنة، ومراكز الخدمات الخيرية بمشعر عرفات، وحوالي 150 موقعًا بمشعر مزدلفة؛ ليكون مجموع البرادات التي تهدف اللجنة إلى توفيرها من خلال المنظمات غير الربحية المعتمدة 350 برادة مخصصة لخدمة الحجاج، وذلك بما يستوفي خدمة الحجاج من حيث السقاية والرفادة أثناء تحركاتهم وتنقلاتهم على طرق المشاة، ومواقع نزولهم بمزدلفة.
كما أعدّ المركز دليلًا لقائمة المنظمات غير الربحية المعتمدة للمشاركة في موسم حج 1445هـ؛ إذ يهدف المركز من الدليل إلى إيجاد مرجع إرشادي للراغبين بإكرام ضيوف الرحمن من الأفراد؛ حيث يوجههم الدليل إلى المنظمات غير الربحية المعتمدة في تقديم خدمات السقاية والرفادة للحجاج، مشيرًا إلى نشره للدليل على موقعه الإلكتروني من خلال الرابط .
وكان قد أعلن المركزُ انضمامَه عضوًا في لجنة السقاية والرفادة، التي تتولّى تنظيم الأعمال غير الربحية في السقاية والرفادة، والإشراف عليها، وتوزيع أماكن خدمة السقاية والرفادة في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، ووضع المعايير التي سيتم من خلالها اعتماد المنظمات غير الربحية المشاركة في موسم الحج، ووضع معايير الوجبات والسقيا، وإعلان المنظمات غير الربحية المشاركة في موسم الحج.
وكانت لجنة السقاية والرفادة قد تأسّست سنة 1423هـ بمنطقة مكة المكرمة، بموجب قرار أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لتتشكّل اللجنة برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة، وعضوية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إضافة إلى عضوية 8 جهات حكومية أخرى.