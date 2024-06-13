"تنمية القطاع غير الربحي" يعلن عن المنظمات غير الربحية المعتمدة لخدمات السقاية والرفادة

وكان قد أعلن المركزُ انضمامَه عضوًا في لجنة السقاية والرفادة، التي تتولّى تنظيم الأعمال غير الربحية في السقاية والرفادة، والإشراف عليها، وتوزيع أماكن خدمة السقاية والرفادة في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، ووضع المعايير التي سيتم من خلالها اعتماد المنظمات غير الربحية المشاركة في موسم الحج، ووضع معايير الوجبات والسقيا، وإعلان المنظمات غير الربحية المشاركة في موسم الحج.