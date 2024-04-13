موجز "سبق" الأسبوعي: العيد في السعودية غير.. والقبض على 20 ألف مخالف.. واشتعال حرب كلامية بين إيران وإسرائيل

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وسيطرت أخبار قدوم العيد، والاحتفال بفعالياته، سواء في عموم السعودية أو بقية مناطق العالم، على المشهد الإخباري؛ فقد استقبلت مدن ومناطق السعودية العيد بالكرنفالات والعروض الصوتية والضوئية؛ ما أدخل البهجة على الجميع.
كما أدى خادم الحرمين وولي عهده الأمين صلاة العيد، وحرص الأمير محمد بن سلمان على استقبال المهنئين من الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وكبار المسؤولين.
وشهد الأسبوع ضبط الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عددًا كبيرًا من مخالفي نظام الإقامة، فيما أدرجت محافظة الخُبر مدينة ذكية لعام 2024.
وعالميًّا، استمرت الحرب الكلامية بين إسرائيل وإيران بعد استهداف تل أبيب القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وتوعُّد طهران بالرد.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
استقبل سمو ولي العهد، رئيس الوزراء عددًا من زعماء الدول ومنهم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وذلك لتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.
أدى خادم الحرمين صلاة العيد في قصر السلام بجدة، فيما أدى ولي العهد صلاة العيد مع جموع المصلين في المسجد الحرام، كما استقبل سموه الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وكبار المسؤولين الذين قدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك.
استقبلت المملكة العيد بسعادة وفرحة، حيث أُقيمت عدد ممن الفعاليّات والكرنفالات والاحتفالات المبهجة التي جذبت الكبار والصغار على السواء في جميع مناطق المملكة.
أدى المسلمون صباح الأربعاء صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة، بعد أن منّ الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه؛ حيث توافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى مصليات العيد والجوامع التي هُيِّئَتْ لصلاة العيد في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقُراها.
احتشد الملايين من المصلين في الحرمين المكي والمدني ليشهدوا ليلة ختم القرآن، حيث امتلأت جنبات الحرمين والطرق المؤدية إليهما بالمصلين، والقادمين لأداء صلاة القيام في أمان واطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 / 9 حتى 1 /10/ 1445هـ؛ الموافق من 4 حتى 10 /4 / 2024م عن ضبط (20667) مخالفًا، منهم (14805) مخالفين لنظام الإقامة، و(3860) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2002) مخالف لنظام العمل.
أُدرجت محافظة الخبر كمدينة ذكية لعام 2024 حيث احتلت الترتيب 99، وذلك بعد إعلان المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن إدراجها، لتصبح بذلك خامس مدينة سعودية تنضم للمدن الذكية مع الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
حققت بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي عوائد تسويقية هي الأعلى منذ انطلاق مسابقة كأس السوبر السعودي قبل 11 عامًا.
وسجلت كأس الدرعية للسوبر السعودي عوائد تسويقية بنسبة نمو بلغت 800 % عن النسخة الأخيرة، وهي الأعلى منذ انطلاقة "السوبر السعودي" لأول مرة عام 2013.
اشتعلت حرب كلامية بين إيران وإسرائيل في أعقاب استهداف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق؛ ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، وتوعد طهران بالرد.
استقبل الملايين من محبي الفلك في أمريكا الشمالية ظاهرة الكسوف الكلي للشمس؛ إذ اجتمع الناس في الملاعب والساحات والأماكن المخصصة لمشاهدة الظاهرة السماوية النادرة باستخدام النظارات الشمسية الواقية؛ لمنع الضرر عن العيون عند النظر إلى الشمس بالعين المجردة.
استقبل المسلمون في شتى أنحاء العالم عيد الفطر المبارك بكثيرٍ من الفرح والسعادة، فارتسمت البهجة على محيا الكبار والصغار على السواء، وتشاركوا مشاعر الود والابتسامات.
استقبلت غزة الجريحة عيد الفطر المبارك في خضم حرب مشتعلة لا يُعرف لها نهاية؛ إذ لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس مذابحه في حق المدنيين الأبرياء، وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وسياسة تجويع سكان القطاع وإذلالهم.