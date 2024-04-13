موجز "سبق" الأسبوعي: العيد في السعودية غير.. والقبض على 20 ألف مخالف.. واشتعال حرب كلامية بين إيران وإسرائيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 / 9 حتى 1 /10/ 1445هـ؛ الموافق من 4 حتى 10 /4 / 2024م عن ضبط (20667) مخالفًا، منهم (14805) مخالفين لنظام الإقامة، و(3860) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2002) مخالف لنظام العمل.