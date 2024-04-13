محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: العيد في السعودية غير.. والقبض على 20 ألف مخالف.. واشتعال حرب كلامية بين إيران وإسرائيل

الخُبر تنضم إلى ركب "الذكية".. وكسوف الشمس يجتاح أمريكا الشمالية
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وسيطرت أخبار قدوم العيد، والاحتفال بفعالياته، سواء في عموم السعودية أو بقية مناطق العالم، على المشهد الإخباري؛ فقد استقبلت مدن ومناطق السعودية العيد بالكرنفالات والعروض الصوتية والضوئية؛ ما أدخل البهجة على الجميع.

كما أدى خادم الحرمين وولي عهده الأمين صلاة العيد، وحرص الأمير محمد بن سلمان على استقبال المهنئين من الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وكبار المسؤولين.

وشهد الأسبوع ضبط الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عددًا كبيرًا من مخالفي نظام الإقامة، فيما أدرجت محافظة الخُبر مدينة ذكية لعام 2024.

وعالميًّا، استمرت الحرب الكلامية بين إسرائيل وإيران بعد استهداف تل أبيب القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وتوعُّد طهران بالرد.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

ولي العهد يستقبل زعماء دول

استقبل سمو ولي العهد، رئيس الوزراء عددًا من زعماء الدول ومنهم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وذلك لتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
بيان مشترك في ختام زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للمملكة.. استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
قصر الصفا.. ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني ويستعرضا العلاقات التاريخية

القيادة تؤدي صلاة العيد

أدى خادم الحرمين صلاة العيد في قصر السلام بجدة، فيما أدى ولي العهد صلاة العيد مع جموع المصلين في المسجد الحرام، كما استقبل سموه الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وكبار المسؤولين الذين قدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
شاهد.. ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وكبار المسؤولين الذين قدّموا التهنئة لسموه بـعيد الفطر

العيد في السعودية غير

استقبلت المملكة العيد بسعادة وفرحة، حيث أُقيمت عدد ممن الفعاليّات والكرنفالات والاحتفالات المبهجة التي جذبت الكبار والصغار على السواء في جميع مناطق المملكة.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
العيد في السعودية.. كرنفال واحتفالات شعبية تزينه البهجة
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
فعاليات العيد في الرياض.. فرحة تجمع الكبار والصغار
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
نظَّمتها "الأمانة".. حوامة "عيد الرياض" تلفت الأنظار وتجذب أكثر من 200 ألف مشارك
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
260 مجسمًا ضوئيًا جماليًا.. الشرقية تكمل استعداداتها في حاضرة الدمام لاستقبال عيد الفطر المبارك

صلاة العيد في السعودية

أدى المسلمون صباح الأربعاء صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة، بعد أن منّ الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه؛ حيث توافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى مصليات العيد والجوامع التي هُيِّئَتْ لصلاة العيد في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقُراها.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
بعد أنْ منّ الله عليهم بصيام رمضان.. جموع المصلين تؤدّي صلاةَ العيد بجميع المناطق

ليلة ختم القرآن

احتشد الملايين من المصلين في الحرمين المكي والمدني ليشهدوا ليلة ختم القرآن، حيث امتلأت جنبات الحرمين والطرق المؤدية إليهما بالمصلين، والقادمين لأداء صلاة القيام في أمان واطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
مشاهد من "ليلة ختم القرآن".. امتلاء جنبات الحرم المكي والطرق المحيطة به بالمصلين
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
جموع المصلين يشهدون ختم القرآن بالمسجد النبوي

القبض على مخالفي الإقامة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 / 9 حتى 1 /10/ 1445هـ؛ الموافق من 4 حتى 10 /4 / 2024م عن ضبط (20667) مخالفًا، منهم (14805) مخالفين لنظام الإقامة، و(3860) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2002) مخالف لنظام العمل.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
خلال أسبوع.. ضبط 20667 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة

الخبر تنضم إلى ركب "الذكية"

أُدرجت محافظة الخبر كمدينة ذكية لعام 2024 حيث احتلت الترتيب 99، وذلك بعد إعلان المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن إدراجها، لتصبح بذلك خامس مدينة سعودية تنضم للمدن الذكية مع الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
الخامسة سعوديًا.. الخبر تنضم لقائمة المدن الذكية بالعالم لـ 2024 وفق مؤشر "IMD"

عوائد ضخمة لكأس الدرعية للسوبر السعودي

حققت بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي عوائد تسويقية هي الأعلى منذ انطلاق مسابقة كأس السوبر السعودي قبل 11 عامًا.

وسجلت كأس الدرعية للسوبر السعودي عوائد تسويقية بنسبة نمو بلغت 800 % عن النسخة الأخيرة، وهي الأعلى منذ انطلاقة "السوبر السعودي" لأول مرة عام 2013.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
الأعلى منذ 11 عاماً.. كأس الدرعية للسوبر السعودي يحقق أعلى عوائد تسويقية للرعايات

حرب كلامية بين طهران وتل أبيب

اشتعلت حرب كلامية بين إيران وإسرائيل في أعقاب استهداف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق؛ ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، وتوعد طهران بالرد.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
تهديد بالعبرية وردّ بالفارسية.. "إيران وإسرائيل".. ضربة قاسية ومعركة كلامية تشتعل!

كسوف الشمس يجتاح أمريكا الشمالية

استقبل الملايين من محبي الفلك في أمريكا الشمالية ظاهرة الكسوف الكلي للشمس؛ إذ اجتمع الناس في الملاعب والساحات والأماكن المخصصة لمشاهدة الظاهرة السماوية النادرة باستخدام النظارات الشمسية الواقية؛ لمنع الضرر عن العيون عند النظر إلى الشمس بالعين المجردة.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
بالصور: عَبَر من المحيط الهادئ إلى الأطلنطي.. لحظات نادرة لكسوف كلي للشمس

العيد حول العالم

استقبل المسلمون في شتى أنحاء العالم عيد الفطر المبارك بكثيرٍ من الفرح والسعادة، فارتسمت البهجة على محيا الكبار والصغار على السواء، وتشاركوا مشاعر الود والابتسامات.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
بالصور: "العيد فرحة".. هكذا احتفل المسلمون بعيد الفطر في أصقاع الأرض

عيد حزين في غزة

استقبلت غزة الجريحة عيد الفطر المبارك في خضم حرب مشتعلة لا يُعرف لها نهاية؛ إذ لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس مذابحه في حق المدنيين الأبرياء، وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وسياسة تجويع سكان القطاع وإذلالهم.

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
"بأية حال عدت يا عيد؟!".. غزة تستقبل "الفطر" بجرح مفتوح لا يندمل
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة
بالصور من غزة.. عيد برائحة الموت وقليل من الفرحة

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