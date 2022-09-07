2600 جولة تغلق 34 محلًّا وتُخالف 194 وتُصادر 679 كجم مواد فاسدة بجازان

وأسفرت الجولات الرقابية التي استهدفت 697 محلًّا عن تسجيل 194 مخالفة، وإغلاق 34 محلًّا؛ فيما بلغت عدد الغرامات المالية 194 غرامة، كما تم مصادرة 679 كيلوجرامًا من اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.