حول "رؤى الغيبوبة".. "النمر": موضوع لا يخضع لقوانين العلم ولا يمكن قياسه أو تأكيده

أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر؛ عن تساؤل حول ما يراه أشخاص في حالات الغيبوبة، موضحًا أن هذا الموضوع لا يخضع لقوانين العلم الحديثة، ولا يمكن قياسه ولا تأكيد حدوثه.