حول "رؤى الغيبوبة".. "النمر": موضوع لا يخضع لقوانين العلم ولا يمكن قياسه أو تأكيده

أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر؛ عن تساؤل حول ما يراه أشخاص في حالات الغيبوبة، موضحًا أن هذا الموضوع لا يخضع لقوانين العلم الحديثة، ولا يمكن قياسه ولا تأكيد حدوثه.
وقال "النمر"؛ عبر حسابه على "إكس": سُئِلتُ كثيرًا عن مقاطع منتشرة يتحدث فيها أشخاص عما رأوه خلال الغيبوبة، مثلاً نفق طويل في نهايته نور،رؤية أقاربه المتوفَّين،سرعة حركة، ضباب، انعدام وزن..الخ.
وأضاف: النقاش في هذا الموضوع قديم في الطب ويُرمَز له NDE وهو: لا يخضع لقوانين العلم الحديثة، ولا يمكن قياسه ولا تأكيد حدوثه، وهذا لا يحدث في جميع حالات الغيبوبة وإنما في١٠% فقط ممن يرجعون للوعي التام.
وأردف "النمر": هناك نظريات علمية كثيرة تشير إلى أنها طرق نفسية من العقل الباطن للتعامل مع حال الصدمة والخوف الذي يعانيه المريض في ذلك الوقت .
وتابع: نعلم كذلك أنه يؤثر كثيراً على شخصية هؤلاء الأفراد ونظرتهم للحياة والتعامل مع الآخرين بعد حدوثه PTSD.
واختتم "النمر" بالقول: وأخيراً فهو جزء من الروح (قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)، ولذلك أتوقف هنا في هذا الموضوع.