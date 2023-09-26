فرص جيدة للأمطار الرعدية على الطائف يوم الأربعاء

تُشير آخر الخرائط الجوية المُطورة داخليًّا في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات باستمرار فرص الأمطار على نطاقات مُتفرقة إجمالًا من المُرتفعات الجنوبية الغربية، بحيث تشمل مُحافظات دون الأخرى وتكون الأمطار مُتوسطة في أغلبها.