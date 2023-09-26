فرص جيدة للأمطار الرعدية على الطائف يوم الأربعاء

تُشير آخر الخرائط الجوية المُطورة داخليًّا في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات باستمرار فرص الأمطار على نطاقات مُتفرقة إجمالًا من المُرتفعات الجنوبية الغربية، بحيث تشمل مُحافظات دون الأخرى وتكون الأمطار مُتوسطة في أغلبها.
ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن تبقى فرص تكاثر الغيوم الركامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الأربعاء، وتتحسن أيضًا فرص تشكل السُحب الركامية نواحي المُرتفعات الشرقية من مكة المكرمة والطائف.
ويُرافق هذه السُحب هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح الهابطة وحدوث العواصف الرعدية، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.