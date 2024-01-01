إبداع "سعودي- نرويجي" في تصوير عيون زوار موسم الرياض.. لتقديمها بعمل فني

وتتمثل فكرة المتجر بإمكانية الأجهزة على تصوير قزحية العين التي تعد بصمة وراثية لكل شخص، حيث تحتوي على أنماط فريدة من الخطوط والنقاط والتشكيلات بألوان بديعة، لتصوير عين الزائر وطباعتها على أسوار وقلائد ولوحات جدارية، حيث تتجلى الألوان في بصمة العين بأشكال متنوعة، ويمكن أن تشمل اللون الأزرق العميق والأخضر الزمردي والبني الدافئ، إضافة إلى إمكانية إيصالها إلى منزل الزائر في فترة أسبوع.