مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua EEA

حصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كأول مقدم خدمات رعاية صحية بالمملكة ومنطقة الشرق والأوسط، على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua EE، التي تُعد أكبر منظمة دولية حيادية في مجال الجودة؛ وذلك نظير تطبيق أعلى المعايير الدولية والأداء المتميز فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية وتجربة المرضى.
جاء الظفر بهذا الاعتماد الرفيع، بعد تقييم شامل أجراه خبراء الجمعية لمستشفيات المجموعة؛ للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والإجراءات الصحية لسلامة المرضى؛ حيث اعتمدت اللجنة على عدة معايير صارمة وهامة لقياس مستوى رضا المرضى عن جودة الخدمات المقدمة على مدار الساعة، والتحقق من وجود برامج تأهيل وتدريب للكوادر الطبية بشكل دوري من أجل تقييم وتطوير الأداء، وكذلك تقييم نظم التشغيل ومستوى التطور التقني، والقدرات التشخيصية وتوفر التجهيزات التقنية التي تعطي نتائج دقيقة في أقل وقت.
ووضع هذا الاعتماد المهم المجموعة في مقدمة مقدمي خدمات الرعاية الصحية؛ إذ إنها الأولى التي تتوج به على مستوى المملكة، واستحقت المجموعة هذا الاعتماد بتميزها ونجاحاتها الكبيرة، والتزامها بأعلى معايير الجودة والعمل على تطويرها، إضافة إلى مصداقيتها ومكانتها كأكبر مقدم رعاية صحية في الشرق الأوسط.
كما يتسم الاعتماد بأهمية كبيرة؛ إذ يمثل شهادة اعتراف من هيئة دولية، مهنية وذات مصداقية عالية كـ"الاسكوا"، التي تعمل بشكل لصيق مع منظمة الصحة العالمية على تحقيق التميز في تقديم الرعاية الصحية، والتحسين المستمر للجودة والسلامة، واعتمادُها تأكيد على تميز المجموعة وعلى كفاءة وأمان الخدمات الطبية التي تقدّمها للمراجعين، وعلى تميز إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لديها سجل حافل بالإنجازات بحصولها على ما يقارب "100" شهادة اعتماد وإعادة اعتماد محلي ودولي، والتي من أبرزها: اعتماد الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP، واللجنة المشتركة الدولية JCI، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI وشهادة أسس الممارسات الجيدة لمنشآت الدم من الهيئة السعودية للغداء والدواء SFDA، واعتماد الجمعية الأوروبية للطب النووي والتصوير الجزيئي EANM، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية "HIMSS"، وتصنيف المستوى السابع 7Stage، والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز "SRC"، واعتماد الكلية الأمريكية للأشعة "ACR"، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.. كما حصلت على اعتراف دولي من ISO.