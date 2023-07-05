مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua EEA

جاء الظفر بهذا الاعتماد الرفيع، بعد تقييم شامل أجراه خبراء الجمعية لمستشفيات المجموعة؛ للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والإجراءات الصحية لسلامة المرضى؛ حيث اعتمدت اللجنة على عدة معايير صارمة وهامة لقياس مستوى رضا المرضى عن جودة الخدمات المقدمة على مدار الساعة، والتحقق من وجود برامج تأهيل وتدريب للكوادر الطبية بشكل دوري من أجل تقييم وتطوير الأداء، وكذلك تقييم نظم التشغيل ومستوى التطور التقني، والقدرات التشخيصية وتوفر التجهيزات التقنية التي تعطي نتائج دقيقة في أقل وقت.