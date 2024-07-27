الخطوط السعودية تتصدر عالميًّا في انضباط مواعيد رحلات المغادرة والوصول

تصدّرت الخطوطُ السعودية قائمةَ شركات الطيران العالمية في انضباط مواعيد الرحلات من واقع تقرير موقع "Cirium" المستقلّ والمتخصّص في رصد عمليات الطيران خلال شهر يونيو 2024، والذي أشار إلى تحقيق "السعودية" نسبة "88.22%" في انضباط مواعيد الوصول و"88.73%" في انضباط مواعيد الإقلاع، وذلك من خلال تسيير "16,133" رحلة عبر شبكة وجهاتها التي تتجاوز مائة وجهة في أربع قارات حول العالم، فيما تميز الإنجاز باعتبار شهر يونيو من مواسم الذروة؛ حيث تزامن خلاله تنفيذ العمليات التشغيلية لموسمَي الحج والصيف.
ونوّه مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، إلى الإنجاز الذي يعتبر تحقيقًا لأحد مسارات الاستراتيجية والعصر الجديد برفع كفاءة وجودة الأداء التشغيلي عبر التطوير المستمرّ لجدولة الرحلات، وكذلك من خلال توفير أفضل الحلول والأنظمة الرقمية لإدارة العمليات، مضيفًا: أن الحفاظ على مستوى متقدّم في انضباط مواعيد الرحلات يعتبر من الأمور التي تتطلّب جهودًا كبيرة؛ لأنّها تعتمد على تجاوز العديد من التحدّيات التشغيلية المتعدّدة في صناعة الطيران؛ كالظروف الجوية، وارتفاع درجات الحرارة، والأعطال الفنية والظروف التشغيلية للمطارات، مقدمًا شكره لكافة منسوبي "السعودية" على عملهم الدؤوب ليواصل الناقل الوطني تميز أدائه التشغيلي.
ولم تغب "السعودية" منذ العام الماضي عن قائمة أفضل عشر شركات طيران عالميًّا في انضباط مواعيد الرحلات؛ حيث تلتزم بتوفير أفضل معايير الجودة والسلامة الجوية، فيما تتمّ إدارة عملياتها التشغيلية من خلال مركز عمليات الضيوف التكاملي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يؤدي مهامه في إطار منظومة متكاملة مع القطاعات وشركات المجموعة، ومتابعة ومراقبة جميع الإجراءات الخاصة بعمليات إقلاع وهبوط الطائرات لحظة بلحظة في جميع المحطات الداخلية والدولية.