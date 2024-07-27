الخطوط السعودية تتصدر عالميًّا في انضباط مواعيد رحلات المغادرة والوصول

ونوّه مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، إلى الإنجاز الذي يعتبر تحقيقًا لأحد مسارات الاستراتيجية والعصر الجديد برفع كفاءة وجودة الأداء التشغيلي عبر التطوير المستمرّ لجدولة الرحلات، وكذلك من خلال توفير أفضل الحلول والأنظمة الرقمية لإدارة العمليات، مضيفًا: أن الحفاظ على مستوى متقدّم في انضباط مواعيد الرحلات يعتبر من الأمور التي تتطلّب جهودًا كبيرة؛ لأنّها تعتمد على تجاوز العديد من التحدّيات التشغيلية المتعدّدة في صناعة الطيران؛ كالظروف الجوية، وارتفاع درجات الحرارة، والأعطال الفنية والظروف التشغيلية للمطارات، مقدمًا شكره لكافة منسوبي "السعودية" على عملهم الدؤوب ليواصل الناقل الوطني تميز أدائه التشغيلي.