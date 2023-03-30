"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 1.750 سلة غذائية في معسكر كريندق بولاية غرب دافور

جاء ذلك ضمن مشروع "سلة إطعام" الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.