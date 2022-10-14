الأحد المقبل.."إتقان" تطلق مزادًا إلكترونيًا لبيع منتجات عقارية بالرياض وجدة

حددت شركة إتقان العقارية الأحد المقبل، موعدًا لانطلاق مزاد "مدن الإلكتروني" الذي يقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وعبر منصة الدال للمزادات الإلكترونية، لبيع 4 منتجات عقارية بالرياض وجدة تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 20 ألف متر مربع في مواقع مميزة وذات عوائد مالية وتتنوع استخداماتها الاستثمارية.
وفي التفاصيل، ينطلق المزاد الإلكتروني بتنظيم من رائدة التسويق العقاري "إتقان" يوم الأحد القادم 20 ربيع الأول لعام 1444هـ، الموافق 16 أكتوبر لعام 2022م، في تمام الساعة 10 صباحاً، ويستمر لخمسة أيام ؛ حيث يختتم في الساعة الخامسة والنصف عصرًا من يوم الخميس 24 من شهر ربيع الأول، الموافق 20 أكتوبر 2022م، وفق الشروط.
وبهذه المناسبة، أوضحت "إتقان" في تصريح صحفي أن المنتجات الأربعة هي أرض الدائري الشرقي بمدينة الرياض، والتي تبلغ مساحتها 747 متراً مربعاً، ومبنى حي النخيل في محافظة جدة، والذي تبلغ مساحته 1,380 مترًا مربعًا، ومرفقين تعليميين للبنين والبنات بمدينة جدة، تبلغ مساحة كل واحد 9,674.08 مترًا مربعًا.
ونوهت "إتقان" إلى أن ما يميز العقارات تنوع مساحتها واستخداماتها ووقوعها في مدينتي الرياض وجدة مركز الجذب للمستثمرين والراغبين في السكن والتجارة، إلى جانب جاهزيتها وخلوها من أي معوقات في النقل وبدء الاستثمار.
وبينت أن المزاد سيقام عبر منصة الدال للمزادات الإلكترونية التابعة لشركة الدال للخدمات العقارية، والتي تتسم بالموثوقية والشفافية، كما ذكر بخطوات التسجيل بشركة الدال، وهي خمس خطوات ميسرة وسهلة، وهي إنشاء حساب واختيار نوعه وإدخال البيانات والتحقق عبر رسالة sms عبر الجوال، وبهذه يمكن الدخول لموقع المزاد، واستعراض المزاد المتوفرة، والمزايدة يجب سداد قيمة المشاركة بالمزاد، واختيار المزاد والدخول للمشاركة، ومن ثم المزايدة في المزاد للفوز.
وأهابت شركة "إتقان" العقارية بعملائها بالتواصل عبر منصاتها الرسمية أو موقع شركة الدال aldal.sa أو بالاتصال على الهاتف المجاني (920001019) أو (0539647777)، لمعرفة مزيد من التفاصيل عن المزاد وشروطه وكافة ما يتعلق به من معلومات قبل البدء بالمزاد.