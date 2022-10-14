الأحد المقبل.."إتقان" تطلق مزادًا إلكترونيًا لبيع منتجات عقارية بالرياض وجدة

وفي التفاصيل، ينطلق المزاد الإلكتروني بتنظيم من رائدة التسويق العقاري "إتقان" يوم الأحد القادم 20 ربيع الأول لعام 1444هـ، الموافق 16 أكتوبر لعام 2022م، في تمام الساعة 10 صباحاً، ويستمر لخمسة أيام ؛ حيث يختتم في الساعة الخامسة والنصف عصرًا من يوم الخميس 24 من شهر ربيع الأول، الموافق 20 أكتوبر 2022م، وفق الشروط.