"ملكية العُلا" تدشن أكاديميتها لتكون مركزاً للتميز في التدريب المهني السياحي

وقال رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا فيليب جونز: "ستعمل مراكز التعلم مثل أكاديمية العُلا على ضمان توفير فرص العمل مع التميز في تقديم تجربة الزيارة وفق المعايير العالمية، وبأسلوب سعودي أصيل، وستعمل أكاديمية العلا، بموقعها الفعلي والرقمي، على تسريع جودة وسرعة التدريب في مجال المهارات المهنية، بما يسهم بتحقيق مستهدفات قطاع السياحة في المملكة".