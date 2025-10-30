"أوايسس كابيتال" و"فام القابضة" تطلقان صندوق "الثريا للتقنيات التعليمية" بقيمة 100 مليون دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

ويقود هذا الصندوق كلٌّ من «أوايسس كابيتال» و«فام القابضة»، واضعَين نصب أعينهما دعم مشاريع استثمارية قابلة للتوسع وذات أثر ملموس، تتركز في مجالات الدمج بين التعليم والتكنولوجيا، حيث تشمل طيفًا واسعًا يمتد من الشركات السعودية الناشئة التي تقدم نماذج مبتكرة للتعلّم الرقمي وتنمية المهارات، إلى المبتكرين الدوليين الذين يعيدون رسم ملامح الوصول إلى التعليم وتوسيع آفاق التعبير الإبداعي.