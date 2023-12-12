"كاوست" تثري بخبراتها "COP 28" لتسريع التأثير البيئي الإيجابي في المملكة والعالم

شارك أكثر من 20 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP 28) التي انطلقت في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر؛ لمشاركة خبراتهم في فعاليات المؤتمر الذي يعتبر أكبر مؤتمر للمناخ في العالم، مما يوضح أهمية أبحاث الجامعة لتسريع التأثير البيئي الإيجابي في كل من المملكة العربية السعودية والعالم.
وشاركت الجامعة في كل من مبادرة السعودية الخضراء والجناح السعودي في المؤتمر، حيث عرضت العديد من الابتكارات والإنجازات العلمية الخاصة بها. على سبيل المثال، أبحاث عزل الكربون بالتبريد التي أجراها البروفيسور ويليام روبرتس، والتي يمكنها إزالة ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري أو المنشآت الصناعية مثل مصانع الأسمنت، أو أي منشأة تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما قام البروفيسور حسين حطيط بعرض عملية إزالة ثاني أكسيد الكربون باستخدام تقنية التمعدن المعززة وتخزين الهيدروجين تحت الأرض. كما استعرضت كاوست باعتبارها من الجامعات الرائدة في مجال البحوث في المنطقة، وصاحبة المرتبة الأولى في تصنيفات الجامعات العربية الصادرة عن مجلة تايمز للتعليم العالي (THE) لعام 2023، جملة من أبحاثها المتميزة في مجال العمل المناخي في منطقة الابتكار، والتي كان أبرزها العرض التقديمي للبروفيسورة راكيل بيكسوتو التي استخدمت نظارات الواقع الافتراضي لشرح كيف تستخدم الجامعة علم الأحياء الدقيقة لزيادة صمود ومرونة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
بينما استعرض البروفيسور مارك جيلان طرق تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع من خلال مبادرة إحياء الشعاب المرجانية في كاوست. كما ناقش أستاذ علوم البحار المتميز في كاوست البروفيسور كارلوس دوارتي، في مناسبات متعددة أهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال توحيد جهود ترميم الشعاب المرجانية في العالم.
وقال رئيس كاوست البروفيسور توني تشان، بهذه المناسبة: "أظهرت أبحاث كاوست التي عُرِضَت في دبي خلال الأسبوعين الماضيين ريادة أعضاء هيئة تدريس في مجال الحلول المناخية على مستوى المنطقة. وهو إنجاز باهر بالفعل تؤكده الدعوة التي تلقتها الجامعة للمشاركة بنخبة متميزة من أكثر من 20 خبيرًا الأمر الذي يعكس أهمية أبحاثنا ودورها الكبير في حل القضايا البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم".
وكان من أبرز أحداث المؤتمر إطلاق أحدث شركة ناشئة في كاوست، وهي شركة كلايميت كريت (ClimateCrete™️) التي أسسها أربعة باحثين من الجامعة وهم جورج جاسكون، وويليام ماكدونو، وأناستازيا بافيكينا، وخوان مانويل كولوم. وتعمل الشركة على تطوير تقنية مبتكرة لجعل الرمال المحلية مناسبة للاستخدام في صناعة الخرسانة.
وتتطلب هذه العملية استخدام أسمنت أقل مما يقلل من تكلفة النقل؛ ومن ثم خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 60 في المئة. للمزيد من المعلومات حول دور أبحاث كاوست بتسريع التأثير في كل من المملكة العربية السعودية والعالم، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.