"كاوست" تثري بخبراتها "COP 28" لتسريع التأثير البيئي الإيجابي في المملكة والعالم

شارك أكثر من 20 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP 28) التي انطلقت في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر؛ لمشاركة خبراتهم في فعاليات المؤتمر الذي يعتبر أكبر مؤتمر للمناخ في العالم، مما يوضح أهمية أبحاث الجامعة لتسريع التأثير البيئي الإيجابي في كل من المملكة العربية السعودية والعالم.