مركز مكافحة الأمراض الوبائية بحجة يخدم 10.365 مستفيدًا في ديسمبر الماضي

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 10.365 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 1.486 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 709 مستفيدين، وعيادة الوبائيات 2.539 مستفيدًا، فيما راجع قسم العزل 65 شخصًا، وقسم المختبر 966 فردًا، وصُرفت الأدوية لـ 4.600 شخص، وفي الخدمات المساندة استفاد 1.526 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 14 نشاطًا للتخلص من النفايات .
من جهة أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول1.110 سلال غذائية في منطقتي سانقر وجامشرو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.770 فرداً .
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي تنفذه المملكة ممثلة بالمركز في باكستان لعام 2022-2023م، للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك .
في سياق متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي .
وتم يوم أمس الأول توزيع 500 سلة غذائية في قلعة فتح الله، ومقر جمعية الهلال الأحمر الأفغاني بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بمعدل 3.000 فرد .
يأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.