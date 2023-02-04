مركز مكافحة الأمراض الوبائية بحجة يخدم 10.365 مستفيدًا في ديسمبر الماضي

وراجع عيادة الطوارئ 1.486 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 709 مستفيدين، وعيادة الوبائيات 2.539 مستفيدًا، فيما راجع قسم العزل 65 شخصًا، وقسم المختبر 966 فردًا، وصُرفت الأدوية لـ 4.600 شخص، وفي الخدمات المساندة استفاد 1.526 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 14 نشاطًا للتخلص من النفايات .