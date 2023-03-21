مهندس تقني: "جوجل" تعرف عنك ما لا تعرفه عائلتك

وبين المهندس الشمراني أن "آي كلاود" بالنسبة للمعايير المحددة له تعتبر آمنة جداً في حال لم يحدث أي خطأ من جهة المستخدم، فيما يتعلق بخصوصية البيانات عندما تحفظ في "آي كلاود" فهي تخزن في مراكز بيانات خارج الدولة، وقد تخضع للتشريعات للبلد نفسه، وتستطيع الدولة أو رجال إنفاذ القانون في تلك البلاد، الوصول للبيانات الخصوصية، وأحياناً يتم السماح لهم وأحياناً يتم الرفض من قبل الشركة نفسها.