"تجربة لا تُنسى".. عبق الماضي يعود للحياة في تيماء عبر 4 مواقع أثرية

وشملت المبادرة إحياء "سوق الناجم" مع رواد الأعمال، باعتباره القلب الاقتصادي والتجاري لتيماء، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الصناعات التراثية والمنشآت الصغيرة، ولا سيما تجارة المنتجات الفنية ومنتجات الحرف المحلية، من خلال زيادة أعداد الزوار وتعزيز العائد الاقتصادي، فيما تقع "بئر هداج" في وسط الواحة، وقد كانت تخدم قديماً أعداداً كبيرة من السكان والمسافرين، كما تم ترميم قصر الرمان الذي يعود بناؤه إلى عام 1919م وسُمي على اسم حاكم تيماء الذي بناه في ذلك الوقت.