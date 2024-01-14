حضرت الحشرات وغابت الشهادات الصحية.. إغلاق منشأة بالخميس بسبب مخالفات "تصنيع الأغذية"

ورصدت "الغذاء والدواء" العديد من المخالفات في المنشأة ومنها ممارسة التصنيع والتخزين دون الحصول على ترخيص، وتدني مستوى النظافة بجميع أرجاء المصنع، ووجود حشرات في استراحة العمال ومستودعات المنتج النهائي، وعدم امتلاك عدد من العاملين شهادات صحية، ووجود صدأ على أجهزة تحضير المنتج الغذائي، إضافةً إلى وجود ميكروب "السالمونيلا".