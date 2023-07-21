"دهانات الجزيرة" تفتتح معرضاً مميزاً في مملكة البحرين
افتتحت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، معرضاً مميزاً في مملكة البحرين الشقيقة، وأقامت حفل افتتاح للمعرض برعاية وحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الأستاذ سمير عبد الله ناس، وذلك ضمن خطة توسعية تسعى للوصول إلى مختلف أرجاء العالم.
وتنوّعت محطات حفل الافتتاح باستعراض منتجات الدهانات والألوان المختلفة، وأحدث التقنيات والمنتجات المتكاملة، وتتنوّع ما بين الدهانات المخصصة للحديد والأخشاب والمقاومة للحريق، والدهانات الديكورية والصناعية والمعمارية، فضلاً عن الدهانات المستدامة بيئياً ودهانات الأرضيات، وبوجود خبراء من المهندسين والمصممين الداخليين، جرى استعراض مجهودات الشركة في تحسين قطاع البناء والمعمار وتطوير الخدمات المقدمة بأفضل جودة ممكنة، وتحقيقها أعلى المعايير المعتمدة في التصنيع.
وتصنّع "دهانات الجزيرة" أكثر من 400 منتج، بتنوّع يمتد إلى ما يربو عن 2000 درجة لون مختلفة، بجودة عالية حازت على شهادات عالمية، وصناعة محلية تناسب بيئة وأجواء منطقة الخليج العربي، ومصممة بابتكار وإبداع ساهم في تقديم حلول إنشائية متطورة، لتساعد في تسهيل حياة العملاء وإيجاد تجارب أفضل. وتخدم "دهانات الجزيرة" عملاءها في السوق المحلي بالبحرين من خلال وكيلها شركة بيان للتجارة العامة والمقاولات، وتعمل على تغطية كافة أنحاء مملكة البحرين الشقيقة.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.