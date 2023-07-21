"دهانات الجزيرة" تفتتح معرضاً مميزاً في مملكة البحرين

وتصنّع "دهانات الجزيرة" أكثر من 400 منتج، بتنوّع يمتد إلى ما يربو عن 2000 درجة لون مختلفة، بجودة عالية حازت على شهادات عالمية، وصناعة محلية تناسب بيئة وأجواء منطقة الخليج العربي، ومصممة بابتكار وإبداع ساهم في تقديم حلول إنشائية متطورة، لتساعد في تسهيل حياة العملاء وإيجاد تجارب أفضل. وتخدم "دهانات الجزيرة" عملاءها في السوق المحلي بالبحرين من خلال وكيلها شركة بيان للتجارة العامة والمقاولات، وتعمل على تغطية كافة أنحاء مملكة البحرين الشقيقة.