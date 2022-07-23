محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة

برقية شكر من "عباس".. وتعزية لضحايا المنيا بمصر.. وأمر ملكي بترقية 64 قاضيًا
موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
زيد الخمشي
زيد الخمشي

ما زالت أصداء قمة جدة للأمن والتنمية تتصدر المشهد عالميًا، وقد واكبتها "سبق" بتغطية إعلامية عبر عددٍ من التقارير الصحفية، فيما شهد الأسبوع الماضي صدور أمر ملكي بترقية وتعيين 64 قاضيًا، وتلقى سمو العهد اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

محليًا، حصل قطاع التعليم على نصيب وافر من الأحداث، منها قرارات تاريخية لمجلس شؤون الجامعات بمضاعفة القبول في الكليات النوعية والتطبيقية، وإعلان حركة النقل الخارجي، ومطالبة مجلس الشورى لوزارة التعليم بإعادة النظر في الفصول الثلاثة في الجامعات.

أمر ملكي بترقية وتعيين 64 قاضيًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم

برقية شكر لوزير الداخلية لنجاح موسم الحج

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية مماثلة إلى وزير الداخلية.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"القيادة" توجه برقية شكر لوزير الداخلية لنجاح موسم حج هذا العام 1443هـ

تعزية في ضحايا حادث "المنيا" بمصر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث السير الذي وقع بمحافظة المنيا

"عباس" يشكر القيادة السعودية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برقيتَي تهنئة منفصلتَين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، خلال قمة جدة للأمن والتنمية.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"عباس" يشكر القيادة السعودية على دعمها القضية الفلسطينية خلال قمة جدة للأمن والتنمية

تغطيات خاصة

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
رسائل سبقت بآية.. كيف عبّرت كلمات ولي العهد عن قيم المملكة بـ"قمة جدة"
موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
احترام قيم المنطقة.. دعوة ولي العهد تمثل نموذجاً لتعزيز الشراكات مع العالم
موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
يحقق النهج المتوازن الذي دعا إليه ولي العهد.. كيف يمكن الانتقال المتدرج لمصادر طاقة نظيفة؟
موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
الاقتصاد الدائري للكربون.. مبادرات سعودية لحماية المناخ وولي العهد يشدد على النهج المتوازن
موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
خارطة طريق وضعت النقاط على الحروف.. رسالة ولي العهد في خطابه لبناء النهضة والاستقرار

اتصال من رئيس روسيا الاتحادية

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، واستعراض أبرز التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية

الكرملين يشدد على أهمية زيادة التعاون في إطار "أوبك +"

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكدا أهمية زيادة التعاون في إطار "أوبك +"، وذكر أن الزعيمين قدما تقييمًا إيجابيًا للعلاقات الثنائية، وناقشا توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما يعود بالنفع على البلدين، وفقًا لـ"رويترز".

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
الكرملين: "بوتين" وولي العهد أكدا أهمية زيادة التعاون في إطار "أوبك +"

الكود العمراني لطريق الأمير محمد بن سلمان

أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة ولي العهد - حفظه الله - إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويُعد الكود العمراني للمسار الرياضي امتدادًا لمبادئ العمارة السلمانية التي تشكّلت برصد الجهود والتوجهات الشخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله-.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة "المسار الرياضي" يطلق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان

مهرجان ولي العهد للهجن يشهد إقبالاً كبيرًا

أكد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مهرجان ولي العهد للهجن 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف، شهد إقبالاً كبيرًا كما أن المنافسات التي تتصدر المشهد قوية بين الملاك على أرض ميدان الطائف التاريخي للحصول على أعلى النقاط للتأهيل بالفوز بجائزة المهرجان "السيف والمليون ريال".

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
مهرجان ولي العهد للهجن يشهد إقبالًا كبيرًا.. والمنافسات تتصدر المشهد بين الملاك
موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
سيف ولي العهد للهجن.. لقب تاريخي لمسيرة المُلاك.. والفوز للأكثر نقاطًا

اليونان: الأمير محمد بن سلمان يزور أثينا

قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيزور اليونان في 26 يوليو، للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأكدت أنه من المقرر أن يوقّع الزعيمان عددًا من الاتفاقات الثنائية، تتعلق بمجالات الطاقة والتعاون العسكري ومد كابل اتصالات بحري ضمن مجالات أخرى.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
وزارة الخارجية اليونانية: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور أثينا في 26 يوليو

مركز الملك سلمان للإغاثة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 74 طنًّا و900 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4,200 فرد.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"إغاثي الملك سلمان" يوزع 75 طنًّا من السلال الغذائية في الحديدة

15 مليون لتر مياه لمخيمات النازحين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"إغاثي الملك" يضخ أكثر من 15 مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بحجة وصعدة

338 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 23 يوليو 2022، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 807215 حالة.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 576 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعادة النظر في تطبيق "النظام الثلثي" على الجامعات

قال مجلس الشورى إن على وزارة التعليم إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.

وطالب المجلس وزارة التعليم بتقييم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصيات تعدم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
مجلس الشورى يطالب وزارة التعليم بإعادة النظر في الفصول الثلاثة بالجامعات

رفع القبول بالجامعات إلى الضِعْفِ

أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عددًا من القرارات التطويرية للجامعات؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية، وتلبية الاحتياج الوطني؛ بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالسعودية؛ بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
مجلس شؤون الجامعات: رفع القبول إلى ضِعْفِ ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال
موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"مجلس شؤون الجامعات" يصدر عددًا من القرارات لتطويرها

القبول الموحد

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد بدء التقديم على القبول للعام المقبل 1444هـ عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
تحديد الجدول الزمني وآلية القبول الموحد في الجامعات الحكومية للطلاب والطالبات بالرياض

إعلان حركة النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم حركة النقل الخارجي للمعلمين والتي شملت أكثر من 33900 معلم ومعلمة.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"التعليم": حركة النقل الخارجي ‏شملت أكثر من 33900 مُعلِّم ومُعلِّمة
موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"التعليم" تصدر ⁧‫حركة النقل الخارجي‬⁩ للمعلمين والمعلمات عبر ⁧‫"نور‬⁩"

"تعليم الرياض" تعيد توزيع مكاتب التعليم

قال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، إن التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم سيحقق العديد من المكتسبات التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة التعليمية والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمباني والتسهيل على أولياء الأمور، ‏وبيّن "الغامدي" أن المسميات الجديدة للمكاتب بعد إعادة التوزيع هي مكاتب تعليم (الملز، النسيم، الروضة، العليا، المعذر، العريجا، الشفاء، السلي، قرطبة، العارض، الدرعية، طويق، المزاحمية وضرما، رماح، ثادق وحريملاء) .

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"تعليم الرياض" تعيد التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم

172 ألف حاج

وصل إلى المدينة المنورة أمس 13996 حاجًا من عدة جنسيات، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 171546 حاجًا.

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
172 ألف حاج وصلوا المدينة المنورة بعد الحج

إحباط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 14,976,000 حبة، بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وأوضحت الهيئة أن إرسالية وصلت إلى المملكة عبارة عن "آلة لصناعة الكُتل الخرسانية".

موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة
"الزكاة والضريبة والجمارك" تحبط تهريب 15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

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