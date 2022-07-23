موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة

ما زالت أصداء قمة جدة للأمن والتنمية تتصدر المشهد عالميًا، وقد واكبتها "سبق" بتغطية إعلامية عبر عددٍ من التقارير الصحفية، فيما شهد الأسبوع الماضي صدور أمر ملكي بترقية وتعيين 64 قاضيًا، وتلقى سمو العهد اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
محليًا، حصل قطاع التعليم على نصيب وافر من الأحداث، منها قرارات تاريخية لمجلس شؤون الجامعات بمضاعفة القبول في الكليات النوعية والتطبيقية، وإعلان حركة النقل الخارجي، ومطالبة مجلس الشورى لوزارة التعليم بإعادة النظر في الفصول الثلاثة في الجامعات.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم.
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية مماثلة إلى وزير الداخلية.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر وقوع حادث السير بمحافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برقيتَي تهنئة منفصلتَين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، خلال قمة جدة للأمن والتنمية.
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، واستعراض أبرز التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكدا أهمية زيادة التعاون في إطار "أوبك +"، وذكر أن الزعيمين قدما تقييمًا إيجابيًا للعلاقات الثنائية، وناقشا توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما يعود بالنفع على البلدين، وفقًا لـ"رويترز".
أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة ولي العهد - حفظه الله - إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويُعد الكود العمراني للمسار الرياضي امتدادًا لمبادئ العمارة السلمانية التي تشكّلت برصد الجهود والتوجهات الشخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله-.
أكد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مهرجان ولي العهد للهجن 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف، شهد إقبالاً كبيرًا كما أن المنافسات التي تتصدر المشهد قوية بين الملاك على أرض ميدان الطائف التاريخي للحصول على أعلى النقاط للتأهيل بالفوز بجائزة المهرجان "السيف والمليون ريال".
قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيزور اليونان في 26 يوليو، للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأكدت أنه من المقرر أن يوقّع الزعيمان عددًا من الاتفاقات الثنائية، تتعلق بمجالات الطاقة والتعاون العسكري ومد كابل اتصالات بحري ضمن مجالات أخرى.
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 74 طنًّا و900 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4,200 فرد.
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 23 يوليو 2022، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 807215 حالة.
قال مجلس الشورى إن على وزارة التعليم إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.
وطالب المجلس وزارة التعليم بتقييم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصيات تعدم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.
أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عددًا من القرارات التطويرية للجامعات؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية، وتلبية الاحتياج الوطني؛ بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالسعودية؛ بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.
أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد بدء التقديم على القبول للعام المقبل 1444هـ عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات.
أعلنت وزارة التعليم حركة النقل الخارجي للمعلمين والتي شملت أكثر من 33900 معلم ومعلمة.
قال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، إن التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم سيحقق العديد من المكتسبات التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة التعليمية والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمباني والتسهيل على أولياء الأمور، وبيّن "الغامدي" أن المسميات الجديدة للمكاتب بعد إعادة التوزيع هي مكاتب تعليم (الملز، النسيم، الروضة، العليا، المعذر، العريجا، الشفاء، السلي، قرطبة، العارض، الدرعية، طويق، المزاحمية وضرما، رماح، ثادق وحريملاء) .
وصل إلى المدينة المنورة أمس 13996 حاجًا من عدة جنسيات، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 171546 حاجًا.
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 14,976,000 حبة، بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وأوضحت الهيئة أن إرسالية وصلت إلى المملكة عبارة عن "آلة لصناعة الكُتل الخرسانية".