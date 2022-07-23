موجز "سبق" الأسبوعي: أصداء "قمة جدة" تتواصل.. وولي العهد يزور أثينا.. و"الشورى" يطالب بإعادة النظر في الفصول الثلاثة

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية مماثلة إلى وزير الداخلية.