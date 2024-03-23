"المطرية الـ10" مستمرة.. "الحصيني": تلف 8 مناطق وتمتد لـ5 دول "هبات وبرد"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن أمطار اليوم السبت تشمل أجزاء من مناطق الرياض؛ بما فيها العاصمة والشرقية ونجران، وتمتد إلى أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير)، وأجزاء من اليمن والإمارات والكويت وقطر والبحرين.