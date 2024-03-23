"المطرية الـ10" مستمرة.. "الحصيني": تلف 8 مناطق وتمتد لـ5 دول "هبات وبرد"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن أمطار اليوم السبت تشمل أجزاء من مناطق الرياض؛ بما فيها العاصمة والشرقية ونجران، وتمتد إلى أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير)، وأجزاء من اليمن والإمارات والكويت وقطر والبحرين.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد تُسبَق برياح نشطة؛ مشيرًا إلى استمرار الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ.
وأردف: "رياح من خفيفة إلى متوسطة، وأحيانًا هبات شبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى وجنوب الشرقية من المملكة، إلا أن يصرفها الله، والله أعلم".