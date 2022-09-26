لا حجة للشباب.. ثمانيني يروي من الأفلاج: كسرت الحجارة وخفنا بعد نبأ وفاة "المؤسّس"

وأضاف: "مَن عاصر حياة الآباء والأجداد يدرك ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان ورغد العيش في وقتنا الحالي، فكنت في ريعان شبابي أعمل في تكسير الحجارة -الحصى- في الجبال تحت أشعة الشمس صيفاً وفي برودة الطقس شتاءً معتمداً على نفسي لأجل تأمين لقمة العيش، ولم أتوقف عن العمل حتى الآن أعمل في أجرة النقل على تلك المركبة مشيراً بيده إلى مركبة قديمة وانيت، وفي الوقت الحالي بعض الشباب لا يعمل متحججاً بتوفير مكتب وتكييف في غرفة عمله.