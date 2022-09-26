لا حجة للشباب.. ثمانيني يروي من الأفلاج: كسرت الحجارة وخفنا بعد نبأ وفاة "المؤسّس"

يروي مُسِن، معيشة الماضي التي عاناها الآباء والأجداد وصعوبة الحصول على لقمة العيش، مستشعراً بنعمة الأمن والأمان التي منّ الله بها على بلادنا المباركة وهي تحتفل قيادةً وشعباً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في عامه الثاني والتسعين.
وقال الثمانيني مبارك بن عبدالله: "في يوم الوطن أرفع آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، حفظها الله، بمناسبة اليوم الوطني، ونحمد الله بما منّ الله تعالى على هذه البلاد المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة من أمن وأمان ورغد من العيش".
وأضاف: "مَن عاصر حياة الآباء والأجداد يدرك ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان ورغد العيش في وقتنا الحالي، فكنت في ريعان شبابي أعمل في تكسير الحجارة -الحصى- في الجبال تحت أشعة الشمس صيفاً وفي برودة الطقس شتاءً معتمداً على نفسي لأجل تأمين لقمة العيش، ولم أتوقف عن العمل حتى الآن أعمل في أجرة النقل على تلك المركبة مشيراً بيده إلى مركبة قديمة وانيت، وفي الوقت الحالي بعض الشباب لا يعمل متحججاً بتوفير مكتب وتكييف في غرفة عمله.
وتابع: "من القصص الطريفة أيام عملي في مدينة الرياض في تكسير الحجارة سمعنا بخبر وفاة المؤسّس الملك عبدالعزيز ـ غفر الله له ـ ، وعلى الفور هرعنا خائفين إلى الأفلاج تاركين مدينة الرياض اعتقاداً منا أن الدنيا ستتغيّر، لكن الحمد لله بعد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله-، سار على نهجه أبناؤه الملوك حتى عهدنا الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
واختتم: "على الجميع شكر النعم والحفاظ عليها، والحفاظ على الأمن، والنعم التي نحن محسودون عليها في هذه البلاد المباركة".