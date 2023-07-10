52 يومًا هي الأشد صيفًا.. "الزعاق": "وغرات" ترفع الحرارة لمعدلات عالمية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن شدة البرد وشدة الحر تأتينا على شكل موجات مستوردة؛ في الشتاء تأتينا من القطب الشمالي والمرتفع السيبيري على شكل رياح باردة، وفي الصيف تأتينا من الهند من المنخفض الهندي على هيئة رياح السموم وترفع درجات الحرارة إلى معدلات عالمية، والعرب القدماء كانوا يسمونها "الوغرات"، وأولها في أول شهر يوليو وأشدها نهاية الشهر وآخرها في سبتمبر.