52 يومًا هي الأشد صيفًا.. "الزعاق": "وغرات" ترفع الحرارة لمعدلات عالمية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن شدة البرد وشدة الحر تأتينا على شكل موجات مستوردة؛ في الشتاء تأتينا من القطب الشمالي والمرتفع السيبيري على شكل رياح باردة، وفي الصيف تأتينا من الهند من المنخفض الهندي على هيئة رياح السموم وترفع درجات الحرارة إلى معدلات عالمية، والعرب القدماء كانوا يسمونها "الوغرات"، وأولها في أول شهر يوليو وأشدها نهاية الشهر وآخرها في سبتمبر.
وتابع في فيديو على حسابه بـ"تويتر": "في أول فترات القيظ ينشط منخفض الهند الموسمي فتهب رياح السموم الشمالية الجافة، وفي آخر القيظ ينشط بحر العرب فتهب رياح رطبة تكسر حدة الحر".
وأضاف "الزعاق"، أن أحر أيام الصيف مدتها 52 يومًا، وبقي عليها 40 يومًا تقريبًا، وتبدأ بالانكسار، وخلال هذه المدة تأتينا موجات حارة بين آن وآخر، ويسميها العرب بالوغرات.