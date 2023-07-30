"هيئة النقل" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن في المملكة

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبّي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، كما تشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لخمسة أيام.