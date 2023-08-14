أمانة جائزة الأمير نايف للأمن العربي تفتح باب الاشتراك للعام 2023م

وتفصيلاً، تنقسم الجائزة إلى خمسة فروع، يبلغ إجمالي قيمة كل جائزة فرعية مئة ألف دولار؛ وهي جائزة الأداء الأمني المتميِّز، جائزة البرامج الأمنية الرائدة، جائزة الدراسات الأمنية، جائزة الاختراع الأمني، جائزة الإبداع الإعلامي.