بالفيديو.. "الكلباني" عن معرض "الهجرة على خطى الرسول": حدث تاريخي والرائع عولمته

وقال الشيخ الكلباني لـ "سبق" : "الذي شاهدته في معرض الهجرة رائع ويثلج الصدر يعطي أهمية لهذا الحدث التاريخي الذي لا يتكرر الذي قام به أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، والرائع بمعرض الهجرة هو عولمته، أن نطلق إلى العالم أجمع".