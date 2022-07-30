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بالفيديو.. "الكلباني" عن معرض "الهجرة على خطى الرسول": حدث تاريخي والرائع عولمته
قال لـ"سبق": الذي شاهدته بالمعرض يثلج الصدر
ثمّن الشيخ عادل الكلباني إمام المسجد الحرام سابقًا، جهود مركزِ الملكِ عبدِالعزيزِ الثقافي العالمي "إثراء" لنشر سيرة نبينا الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم- من خلال معرض "الهجرة على خطى الرسول ﷺ" ، والذي يتناول موضوعَ الهجرة بأسلوب معاصر وإظهار سيرته العطرة بأفضل تقنيات العرض ليجوب دول العالم ويطلِع الجميع على سيرةِ رسولِنا الكريم.
وقال الشيخ الكلباني لـ "سبق" : "الذي شاهدته في معرض الهجرة رائع ويثلج الصدر يعطي أهمية لهذا الحدث التاريخي الذي لا يتكرر الذي قام به أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، والرائع بمعرض الهجرة هو عولمته، أن نطلق إلى العالم أجمع".