"مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"طريف" الأدنى بـ6 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 34 مئوية فيما سجلت طريف 6 درجات فقط.