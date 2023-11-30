"مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"طريف" الأدنى بـ6 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 34 مئوية فيما سجلت طريف 6 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان وينبع 33 مئوية، وكل من المدينة المنورة والقنفذة 32 درجة؛ فيما سجلت شرورة وبيشة 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ6 درجات، تليها عرعر وسكاكا والسودة 8 مئوية، ثم أبها وحائل وحفر الباطن ورفحاء والقريات 9 درجات، وسجلت الطائف أعلى نسبة رطوبة 90%.