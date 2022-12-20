"جامعة جدة" تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

يأتي الاحتفال معبرًا عن روح الانتماء لهذه اللغة، وبيانًا لمكانة اللغة العربية في وجدان من ينتمي لها ويفتخر بها كهوية يمثلها ويمتثل بها في كل مكان نطقًا وتعبيرًا وفكرًا.