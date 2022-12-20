"جامعة جدة" تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

نظمت كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب والإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالجامعة، احتفالية باليوم العالمي للغة العربية بعنوان "اللغة العربية والهوية"، برعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا بنت جميل طه خصيفان.
تضمن البرنامج عروضًا مرئية منها (تاريخ وهوية) (لغة الكون)، وفقرات شعرية وغنائية ومسرحية للطالبات الموهوبات في إطار كوميدي اجتماعي.
وعرض العمل المسرحي تحت عنوان (عرس صويلح) صورًا تعكس ملامح الهوية من خلال اللغة، وتبرز المفارقة في التباس الدلالات من خلال اللهجات المحلية والعربية في رسالة إنسانية تعزز الفخر والانتماء للهوية العربية.
كما اشتمل الحفل على معرض الشمع الذي من خلاله قدمت الطالبات أداءً صامتًا لشخصيات وأديبات سعوديات واستعراض إنجازاتهن؛ احتفاءً بمنجز المرأة السعودية في المشهد الثقافي.
يأتي الاحتفال معبرًا عن روح الانتماء لهذه اللغة، وبيانًا لمكانة اللغة العربية في وجدان من ينتمي لها ويفتخر بها كهوية يمثلها ويمتثل بها في كل مكان نطقًا وتعبيرًا وفكرًا.