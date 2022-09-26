مجموعة العشرين... المملكة تدعو لتكثيف الجهود لضمان مستقبل مستدام لقطاع السياحة

أكدَ وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أهميةَ تعزيز أواصر التعاون بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع السياحة لدى دول مجموعة العشرين، ومواجهة القضايا الرئيسة التي نتجت عن جائحة كورونا، والعمل الجماعي لنهضة القطاع السياحي، بعد أن ألقت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على القطاع، مشيراً إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في تشكيل مستقبل القطاع.