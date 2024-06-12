31 قافلة إسعافية تحمل 18 حاجًّا من 12 دولة تصل بعد قليل من المدينة إلى "المشاعر"

تصل -بعد قليل- قوافل وزارة الصحة للحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة، وعددها 31 قافلة إسعافية تحمل 18 حاجًّا من 12 دولة وجنسية مختلفة مع 137 من الكوادر الصحية من الأطباء والتمريض والمسعفين، إلى مستشفى جبل الرحمة بمشعر جبل عرفات قادمين من المدينة المنورة.