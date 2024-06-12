31 قافلة إسعافية تحمل 18 حاجًّا من 12 دولة تصل بعد قليل من المدينة إلى "المشاعر"

تصل -بعد قليل- قوافل وزارة الصحة للحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة، وعددها 31 قافلة إسعافية تحمل 18 حاجًّا من 12 دولة وجنسية مختلفة مع 137 من الكوادر الصحية من الأطباء والتمريض والمسعفين، إلى مستشفى جبل الرحمة بمشعر جبل عرفات قادمين من المدينة المنورة.
وستأتي المركبات الإسعافية، ومنها مركبتان للعناية المركزة وأربع وحدات إسعافية مساندة، بالإضافة إلى ست مركبات كانت متمركزة في طريق الهجرة بين مكة والمدينة وكابينة محملة بالأكسجين وورشة إسعافية متنقلة لإمداد القوافل بالأدوات الخاصة بالصيانة.
ويتواجد الطاقم الصحي من وزارة الصحي مع وصول بعض الأفراد من المدينة المنورة، كما يتواجد الأطباء لتقديم مبادرة الترحيب بالمرضى القادمين من المدينة المنورة.
وسيصل الحجاج المنومون القادمون من المدينة المنورة لتفوجيهم واستكمال الخطة العلاجية لهم؛ حتى وصولهم إلى أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، مع توفير كل الخدمات العلاجية والطبية.