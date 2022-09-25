جهات رقابية وعلمية هولندية تشيد باحتواء المملكة لـكورونا

وشملت الزيارة "مجلس تقييم الأدوية"، الذي يقوم بتقييم جودة وفاعلية وسلامة الأدوية المقدمة للتسجيل، كما يشجع الاستخدام الأمثل للدواء من قبل المريض، ويغطي عمل المجلس جميع المستحضرات الدوائية سواء كان على شكل مستحضرات وصفية أو لا وصفية، أو كانت مستحضرات تقليدية أو مصنعة بأحدث وسائل التقنية الحيوية.