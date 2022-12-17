السيول تقطع طريق "مليحة" غرب عسير منذ ١٠ أيام.. ومطالبات بسرعة إعادة فتحه
أغلقت السيول الجارفة التي خلفتها الأمطار الغزيرة طريق "عقبة الحمر القري"، الذي يربط بين قرى المليحة التسع غرب محايل؛ ما جعل أكثر من خمسة آلاف من السكان يعيشون في معزل عن العالم والمصحات والجهات الخدمية.
وتسببت السيول أمس الأول في جرف مركبة من طراز تويوتا هايلكس، بها شخصان، نجوا بأعجوبة.
وقال السكان إن الطريق المعني، الذي يشقه عدد من الأودية، مغلق منذ عشرة أيام، ويبعد 15كم عن الطريق الجديد (محايل الصوالحة)، الذي يرتاده يوميًّا ما يقارب 130 طالبًا وطالبة و25 معلمًا ومعلمة من قرية القري إلى مجمع مدارس المليحة؛ ما يضطر الأهالي للذهاب للمدارس والعودة منها من طريق آخر، يبعد تقريبًا 60 كم عن الطريق الرئيسي، عبر كثبان رملية، لا تقل خطورة عن الأودية المغلقة، ومن أشهرها أودية "سييلة، القري، النبع، الريع والجوة".
وطالب السكان الجهات المعنية بسرعة مباشرة تلك الأودية، وإعادة فتح الطريق الذي يمر بها؛ بما يضمن سلامة السكان ومرتاديه.
وسجَّل الأهالي أروع صور التكاتف عندما توافدوا على تلك الأودية لإزالة الصخور التي تعيق السير إلا أنهم عجزوا أمام صلابتها؛ ما استدعي تدخُّل معدات ثقيلة للتعامل مع الموقف.