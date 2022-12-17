السيول تقطع طريق "مليحة" غرب عسير منذ ١٠ أيام.. ومطالبات بسرعة إعادة فتحه

وقال السكان إن الطريق المعني، الذي يشقه عدد من الأودية، مغلق منذ عشرة أيام، ويبعد 15كم عن الطريق الجديد (محايل الصوالحة)، الذي يرتاده يوميًّا ما يقارب 130 طالبًا وطالبة و25 معلمًا ومعلمة من قرية القري إلى مجمع مدارس المليحة؛ ما يضطر الأهالي للذهاب للمدارس والعودة منها من طريق آخر، يبعد تقريبًا 60 كم عن الطريق الرئيسي، عبر كثبان رملية، لا تقل خطورة عن الأودية المغلقة، ومن أشهرها أودية "سييلة، القري، النبع، الريع والجوة".